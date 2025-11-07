Хабибулаев завоевал седьмой титул чемпиона мира по боевому самбо

Россиянин Шейх-Мансур Хабибулаев стал семикратным чемпионом мира по боевому самбо.

Чемпионат мира по самбо проходит в столице Киргизии Бишкеке с 7 по 9 ноября. В финале Хабибулаев победил представителя Узбекистана Ойбека Солиева, завоевав свой седьмой титул чемпиона мира по боевому самбо.

Чемпионат мира в Бишкеке является юбилейным, 50-м по счету турниром. За три дня соревнований спортсмены разыграют 14 комплектов медалей в спортивном самбо (по семь среди мужчин и женщин) и такое же количество наград в боевом самбо.