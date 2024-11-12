Сидельников: «В нынешней политической ситуации вхождение самбо в программу Олимпиады проблематично»

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников поделился мнением об усилении конкуренции на чемпионате мира по самбо.

«Конкуренция действительно растет. Самбо начинает развиваться не только в России, но и во всем мире, за что хочется сказать отдельное спасибо президенту федерации FIAS, которая продвигает наш национальный вид спорта. Мы это видим по результатам чемпионата мира. Если раньше у нас в боевом самбо в семи весовых категориях было шесть золотых и одна серебряная медаль, то сейчас только четыре золота одно серебро и бронза.

Не знаю, когда самбо войдет в олимпийскую программу, хотя в России его уже приравняли к олимпийскому виду спорта, но это даст еще больший толчок популяризации этому виду спорта. Федерация пытается решить этот вопрос, как можно быстрее, но в нынешней политической ситуации это будет очень проблематично. Сейчас у нас все виды спорта страдают, но если нас включат в олимпийскую программу, это будет огромнейший шаг для дальнейшего развития этого вида спорта», — приводит слова Сидельникова Vprognoze.ru.

Чемпионат мира по самбо прошел с 8 по 10 ноября в Астане. Сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 13 золотых медалей.