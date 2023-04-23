Шестаков: «Чемпионат Европы по самбо запомнился яркими поединками»

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков поделился эмоциями от прошедшего чемпионат Европы.

«Прошедший чемпионат запомнился яркими и бескомпромиссными поединками, — цитирует ТАСС Шестакова. — Все команды показали себя достойно, но наряду с традиционными фаворитами соревнований я бы хотел выделить сборные Германии, Румынии и Армении. Представительнице ФРГ Саломе Штейнебруннер удалось завоевать золото молодежного первенства Европы среди кадетов в весовой категории до 65 кг. Особого внимания заслуживает выступление женской сборной Румынии: самбистки взошли на пьедестал в шести весовых категориях из семи возможных, удостоившись четырех серебряных и двух бронзовых медалей. И, конечно, запомнилось выступление армянского спортсмена Армана Аванесяна в весовой категории до 98 кг по боевому самбо, одолевшего на пути к финалу титулованного россиянина, двукратного чемпиона мира Виктора Немкова. Отдельно хочу отметить выступление израильской сборной, оказавшей достойное сопротивление фаворитам практически во всех весовых категориях и возрастных группах: профессионализм и техническое мастерство спортсменов и тренеров растет с каждым годом».

Чемпионат Европы по самбо прошел в Хайфе (Израиль) с 19 по 20 апреля. Российские самбисты завоевали 16 золотых и 4 бронзовые медали соревнований. С 21 по 23 апреля там же прошло молодежное первенство Европы среди кадетов, юношей и юниоров.