Российские самбисты завоевали восемь золотых медалей во второй день чемпионата Европы

Российские самбисты завоевали восемь золотых медалей во второй соревновательный день на чемпионате Европы в Хайфе.

Обладатель Кубка мира по самбо Сергей Кирюхин одержал победу в категории 88 кг.

Золотые медали россиян в других весовых категориях:

Женщины, 54 кг — Маргарита Барнева;

Женщины, 65 кг — Екатерина Оноприенко;

Женщины, 80 кг — Алена Прокопенко;

Мужчины, 58 кг — Владимир Гладких;

Мужчины, 71 кг — Али Турсунов;

Мужчины, боевое самбо, 64 кг — Павел Пантелеев;

Мужчины, боевое самбо, 79 кг — Асланбек Кодзаев.

Также бронзовые медали завоевали Виктор Немков (боевое самбо, 98 кг) и Антон Брачев (свыше 98 кг).

Международная федерация самбо (FIAS) в марте 2022 года разрешила россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы проходит с 19 по 23 апреля.