Тренер по самбо сломал шею семилетнему ученику в Азербайджане

Тренер по самбо Мехман Халилов сломал шею семилетнему ученику во время упражнений в Азербайджане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на qafqazinfo.az.

По данным источника, Халилов применил против мальчика опасный прием, сломав ему шею. Несовершеннолетний был немедленно доставлен в детскую больницу, но позже от полученных травм скончался. Халилов был задержан в качестве подозреваемого по делу.

Сумгаитская городская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности».

28-летний Халилов является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2018, 2023). Также на его счету бронзовая награда Европейских игр 2019 года.