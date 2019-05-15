Поздняков в комиссии МОК будет продвигать самбо в программу Игр

Президент ОКР Станислав Поздняков намерен продвигать самбо в программу Олимпийских игр, сообщает ТАСС. Сегодня он был включен в комиссию МОК по олимпийской программе. Задачей организации является утверждение видов спорта в программе Олимпиады.

- Конечно, мы будем обращать внимание на те виды спорта, которые широко популярны в различных странах и на разных континентах, у которых есть достаточно много поклонников, - цитирует ТАСС Позднякова. - В этой части мне как россиянину, конечно, было бы интересно заняться продвижением нашего российского вида спорта, который получил временное признание МОК - это самбо.

Сейчас идет достаточно серьезная ротация видов спорта в олимпийской программе, мы с вами становимся свидетелями, как появляются такие популярные молодежные виды как брейк-данс, скейтбординг, серфинг - жизнь не стоит на месте, какие-то виды спорта будут интересны как часть олимпийской программы, какие-то из нее уйдут.