Самбистки Юлия Литвинцева и Ольга Вицина могут быть пожизненно дисквалифицированы из-за инцидента, произошедшего в ходе "Мемориала Потапова" во Владивостоке. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

В субботу на турнире после своего поединка за бронзовую медаль в весовой категории до 56 кг Литвинцева и Вицина подрались на трибуне. Самбисток отстранили от соревнований.

– Мы знаем об этом инциденте, их в тот же день сняли с соревнований, – цитирует Елисеева Тасс. – Надеюсь, что к ним будут применены самые суровые санкции, – отметил Елисеев. – Сейчас поставлен вопрос о полной дисквалификации этих спортсменок, это будет обсуждаться на исполкоме в конце лета. Это ужасно, но если люди не могут владеть собой, то какие же это спортсменки.

Появилось видео драки самбисток на турнире во Владивостоке

