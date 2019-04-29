Появилось видео инцидента, который произошел в ходе "Мемориала Потапова" во Владивостоке. В субботу на турнире после своего поединка за бронзовую медаль в весовой категории до 56 кг Юлия Литвинцева и Ольга Вицина подрались на трибуне. Самбисток отстранили от соревнований.

- Я выиграла со значительным перевесом – 6:0. После схватки меня поздравляли друзья, товарищи. Через 10 минут я пошла мимо трибуны, где сидела Ольга Вицина, и она меня исподтишка ударила, - цитирует Литвинцеву newsvl.ru. - Подлетел ее парень и толкнул меня так, что я отлетела на стол, где находились врачи. А затем уже я в состоянии аффекта попыталась ударить в ответ обидчицу. Хотя, если честно, не помню этого момента. Меня увезли на скорой в больницу, где поставили диагноз: сотрясение головного мозга, подозрение на черепно-мозговую травму и открытый перелом носа. Вчера же мне сделали операцию. Первый раз сталкиваюсь с таким поведением спортсменов. Я написала заявление в полицию.