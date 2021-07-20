В Федерации самбо отреагировали на признание этого вида спорта МОК

Президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев прокомментировал признание спорта Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Сегодня действительно историческое событие — Олимпийский комитет проводил заседание о признании новых видов спорта, и самбо единогласным решением признано олимпийским видом спорта. То есть мы получили олимпийское признание. Это очень важное событие, мы к нему долго шли, сначала было временное признание. Теперь мы можем официально подавать заявку на включение самбо в программу Олимпийских игр. Сегодня у нас новая работа начинается, мы начинаем продвигать самбо в программу Олимпийских игр», — приводит слова Елисеева РЕН ТВ.

Елисеев также выразил мнение, что благодаря признанию самбо на развитие спорта будут выделять дополнительные средства.

«Международный олимпийский комитет будет выделять дополнительные финансы на развитие этого вида спорта, особенно в тех странах, где не очень сильно развито самбо», — цитирует Елисеева РЕН ТВ.

Ранее, 20 июля, на 138-й сессии МОК было объявлено об изменении девиза Олимпиады, о включении ски-альпинизма в программу зимних Олимпийских игр-2026 в Италии, а также о признании самбо, лакросса, кикбоксинга, тайского бокса, айсштока и чирлидинга.