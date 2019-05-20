Глава Международной федерации самбо прокомментировал итоги ЧЕ

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков​ прокомментировал итоги чемпионата Европы, который прошел в Хихоне (Испания) с 17 по 19 мая.

– Чемпионат Европы в испанском Хихоне прошел на высоком организационном уровне и порадовал зрителей накалом, яркими поединками и атмосферой настоящего спортивного праздника. Спортсмены 21 страны из 29, принявших участие в турнире, завоевали медали. Это наилучшим образом свидетельствует о том, что уровень самбо в Европе постоянно растет и усиливается конкуренция. Не случайно российские самбисты, традиционные фавориты соревнований, оказались вне пьедестала сразу в нескольких весовых категориях. Хочу выразить отдельную благодарность национальной федерации самбо Испании и, конечно, генеральному спонсору чемпионата – компании "Роснефть" за помощь в организации и проведении данного турнира, – сказал Шестаков (Михаил Потапов)

Сборная России заняла первое место в медальном зачете с 22 наградами (16+4+2), на втором месте – сборная Украины с 20 медалями (4+6+10), на третьем – Грузия с тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

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