Федор Емельяненко поздравил самбистов с признанием спорта Международным олимпийским комитетом

Российский боец Федор Емельяненко поздравил самбистов с признанием вида спорта Международным олимпийским комитетом (МОК).

«От всей души поздравляю Международную федерацию самбо с полноценным признанием Международного олимпийского комитета! Очень рад за наш вид спорта, за всех нас, самбистов», — написал Емельяненко в Instagram.

20 июля стало известно, что на 138-й сессии МОК было объявлено об изменении девиза Олимпиады, о включении ски-альпинизма в программу зимних Олимпийских игр-2026 в Италии, а также о признании самбо, лакросса, кикбоксинга, тайского бокса, айсштока и чирлидинга.