Федор Емельяненко поздравил самбистов с признанием спорта Международным олимпийским комитетом
15:56
Российский боец Федор Емельяненко поздравил самбистов с признанием вида спорта Международным олимпийским комитетом (МОК).
«От всей души поздравляю Международную федерацию самбо с полноценным признанием Международного олимпийского комитета! Очень рад за наш вид спорта, за всех нас, самбистов», — написал Емельяненко в Instagram.
20 июля стало известно, что на 138-й сессии МОК было объявлено об изменении девиза Олимпиады, о включении ски-альпинизма в программу зимних Олимпийских игр-2026 в Италии, а также о признании самбо, лакросса, кикбоксинга, тайского бокса, айсштока и чирлидинга.
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