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В Top Dog нашли замену «Имеле» в поединке с Фомичевым в турнире 20 июля

Руслан Минаев
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Основатель лиги Top Dog Данил «Регбист» Алеев поделился мнением о поединке Олега Фомичева с Мурадом Халидовым, который вышел на замену вместо Игоря «Имели» Ионова.

«У нас был вариант с заменой для Олега. Спортсмен, который бросал ему вызов. Мы сразу подумали о нем. Речь о Мураде Халидове. Поединок не будет нести чемпионский статус. Но негласно определится сильнейший тяжеловес России на голых кулаках.

Фаворита не вижу. На стороне Олега опыт на голых кулаках. Но я посмотрел бои Мурада, это опасный и бьющий спортсмен. Быстрый, как легковес. Опасный стиль и характер. Поэтому шансы 50 на 50», — цитирует Алеева MMA.Metaratings.ru.

Бой Фомичева и Мурадова в турнире Top Dog 30 состоится 20 июля в Уфе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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