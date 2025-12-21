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Гаджиев нокаутировал Калмыкова в главном бою кулачного турнира IBA Bare Knuckle 3

Павел Лопатко

Наби Гаджиев победил Мухамеда Калмыкова в главном бою кулачного турнира IBA Bare Knuckle 3 20 декабря в Москве.

Гаджиев одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде пятираундового поединка в весовой категории до 84 килограммов. После серии нокдаунов Калмыков не смог продолжить бой.

В соглавном бою вечера в весовой категории до 93 килограммов Марсель Ханов техническим нокаутом в первом раунде проиграл Хайбуле Мусалову.

Результаты поединков на турнире IBA Bare Knuckle 3

— Наби Гаджиев победил Мухамеда Калмыкова техническим нокаутом в третьем раунде
— Хайбула Мусалов победил Марселя Ханова техническим нокаутом в первом раунде
— Алан Абаев победил Абдырахмана Абдырахманова единогласным решением судей
— Евгений Шишков победил Васифа Аббасова единогласным решением судей
— Шодруз Давлатов победил Кирилла Черняева единогласным решением судей
— Марат Исаев победил Александра Перевязко, Перевязко в ходе боя получил травму ноги, врач снял его с боя
— Кивана Сафари победил Александра Гречаного техническим нокаутом
— Ясель Рейес победил Бекзата Кашкына техническим нокаутом в первом раунде
— Аян Тажанов победил Василия Зубкова единогласным решением судей

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