Гаджиев нокаутировал Калмыкова в главном бою кулачного турнира IBA Bare Knuckle 3

Наби Гаджиев победил Мухамеда Калмыкова в главном бою кулачного турнира IBA Bare Knuckle 3 20 декабря в Москве.

Гаджиев одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде пятираундового поединка в весовой категории до 84 килограммов. После серии нокдаунов Калмыков не смог продолжить бой.

В соглавном бою вечера в весовой категории до 93 килограммов Марсель Ханов техническим нокаутом в первом раунде проиграл Хайбуле Мусалову.

Результаты поединков на турнире IBA Bare Knuckle 3

— Наби Гаджиев победил Мухамеда Калмыкова техническим нокаутом в третьем раунде

— Хайбула Мусалов победил Марселя Ханова техническим нокаутом в первом раунде

— Алан Абаев победил Абдырахмана Абдырахманова единогласным решением судей

— Евгений Шишков победил Васифа Аббасова единогласным решением судей

— Шодруз Давлатов победил Кирилла Черняева единогласным решением судей

— Марат Исаев победил Александра Перевязко, Перевязко в ходе боя получил травму ноги, врач снял его с боя

— Кивана Сафари победил Александра Гречаного техническим нокаутом

— Ясель Рейес победил Бекзата Кашкына техническим нокаутом в первом раунде

— Аян Тажанов победил Василия Зубкова единогласным решением судей