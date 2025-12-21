Гаджиев нокаутировал Калмыкова в главном бою кулачного турнира IBA Bare Knuckle 3
Наби Гаджиев победил Мухамеда Калмыкова в главном бою кулачного турнира IBA Bare Knuckle 3 20 декабря в Москве.
Гаджиев одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде пятираундового поединка в весовой категории до 84 килограммов. После серии нокдаунов Калмыков не смог продолжить бой.
В соглавном бою вечера в весовой категории до 93 килограммов Марсель Ханов техническим нокаутом в первом раунде проиграл Хайбуле Мусалову.
Результаты поединков на турнире IBA Bare Knuckle 3
— Наби Гаджиев победил Мухамеда Калмыкова техническим нокаутом в третьем раунде
— Хайбула Мусалов победил Марселя Ханова техническим нокаутом в первом раунде
— Алан Абаев победил Абдырахмана Абдырахманова единогласным решением судей
— Евгений Шишков победил Васифа Аббасова единогласным решением судей
— Шодруз Давлатов победил Кирилла Черняева единогласным решением судей
— Марат Исаев победил Александра Перевязко, Перевязко в ходе боя получил травму ноги, врач снял его с боя
— Кивана Сафари победил Александра Гречаного техническим нокаутом
— Ясель Рейес победил Бекзата Кашкына техническим нокаутом в первом раунде
— Аян Тажанов победил Василия Зубкова единогласным решением судей