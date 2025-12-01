Регбист из Top Dog: «Муж и жена должны спать в разных кроватях, а в идеале отдельно жить»

Фронтмен лиги кулачных боев Top Dog Данил Регбист Алеев выразил мнение, что женщины должны ставить мужчин выше себя и подчиняться им — и тогда они обретут настоящее женское счастье.

«Считаю, что покорность — это путь к женскому счастью, к такому, каким я его вижу, все у нее в жизни будет, если она так будет делать, — сказал Алеев в интервью Youtube-каналу «Прудько среди своих». — С мужчиной не нужно соревноваться, с мужчиной нужно быть компаньоном и соратником. Помогать ему достигать его высшей цели. От этого и будет женское счастье. Женщине не нужен мужчина, который будет слабее нее, или который будет таким же, как она. На мой взгляд, любая женщина хочет видеть мужчину сильным, решительным, закрывающим ее потребности и проблемы. Словом, доминантного. Поэтому, женщины, даже в союзе с таким мужчиной, стараются его как-то прогнуть, залезть на него, надавить. А мужчина должен просто всегда это пресекать. И до тех пор, пока он это пресекает, он этой женщине интересен. А если он дает слабину, женщина начинает это чувствовать и играть в равноправие.

Без женщины можно чуть больше реализоваться в чем-то. Я считаю, что избыток комфорта делает мужчину слабее. Когда ты теряешь инстинкт охотника и желание что-то завоевывать, это делает слабее. Если у тебя есть женщина, то у тебя позиции комфорта и нежности закрыты. Да, ты себя чувствуешь более комфортно, нежно, но из-за этого в тебе тестостероного и доминантного становится меньше. В каких-то вещах это делает тебя слабее. Вначале надо себя построить, сделать все одному, а потом уже можно вместе с какой-то женщиной. Либо найти такую женщину, которая разделяет твои взгляды, интересы и цели, и готова тебе помогать их достигать, то есть быть компаньоном. С правильной женщиной, возможно, ты будешь сильнее. Просто правильную женщину довольно тяжело найти.

Я полностью согласен с тем, что муж и жена должны спать в разных кроватях. Потому что ты не спишь должным образом, если спишь вместе с другим человеком. Ты не можешь позволить себе спать в позе, в которой тебе хочется. В том температурном режиме, в котором тебе хочется. Кто-то спит с кондиционером, кто-то без. Начинается вот эта херня, когда одному холодно, а другому жарко. И по логике этой женщины я, как мужчина, должен пойти на уступки. Поэтому надо просто спать раздельно, и будет меньше проблем. А вообще, в идеале мужчины и женщины раздельно жить должны, как Жириновский говорил».