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Сегодня, 16:15

Магомедов: «Hardcore создает неадекватных людей и разжигает межнациональную агрессию»

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Главный тренер сборной Москвы по смешанным единоборствам Магомед Магомедов прокомментировал скандалы, происходящие в лиге поп-ММА Hardcore FC.

«С 2019 года я выступаю за то, чтобы закрыть не только Hardcore, а вообще поп-ММА. Только в последний год ко мне стали прислушиваться, а до этого хейтили, говорили, что я так добиваюсь популярность, но постепенно люди открыли глаза.

Мне кажется, надо у них даже не просто лицензию отбирать, а подключить прокуратору и запретить существование этой организации. Такие лиги создают неадекватных людей, из-за которых в дальнейшем проявляется межнациональная агрессия внутри страны: оскорбляют нации, религию, семью. Молодежь, которая следит за этим автоматически впитывает эту агрессию к другим нациям и религиям. Это машина, которая клонирует неадекватных людей», — приводит слова Магомедова Metaratings.ru.

Ранее поп-ММА промоушен Hardcore FC был лишен лицензии, после того как азербайджанский боец Джавид Рзаев обозвал спортсмена Артура Кулинского «русской свиньей». Спустя сутки Федерация бокса России восстановила лицензию лиги, но пожизненно дисквалифировала Рзаева.

Источник: Metaratings.ru
Магомед Магомедов
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