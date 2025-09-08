Хрюнов — о бое Дзюбы и Смолова: «Изучал эту тему с агентом Артема. Он не имеет права»

Известный промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос «СЭ» о возможном проведении боя между нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой и экс-форвардом «Краснодара» Федором Смоловым.

«Честно говоря, и тот и другой на профессиональных контрактах. Здесь даже нечего обсуждать. Нельзя футболистам, у которых действующие контракты, проводить что-то связанное с риском для их основного занятия. В свое время изучал эту тему с агентом Дзюбы. Позиция была сформулирована тогда, и сейчас она по-прежнему такая же: он не имеет права», — сказал Хрюнов «СЭ».

3 сентября президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил «СЭ» о желании провести бой между Смоловым и Дзюбой.