Арутюнян: «В нашем сегменте поп-ММА пока не хватает лидеров»

Основатель лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян рассказал, каким видит развитие индустрии поп-ММА в России.

«Еще год назад я с легкостью давал прогнозы. Думаю, что все циклично. В момент застоя найдутся игроки, которые будут делать что-то выходящее за рамки. Мы же помним, когда пришел Амиран Сардаров. Он создал новый сегмент. Потом появились мы, Hardcore, и начали развивать этот сегмент. Сейчас идет спад. Все ушли в профессиональный спорт. И вот сейчас то самое время, когда появятся игроки, которые захотят привнести в индустрию новые решения.

Сейчас открывается много новых лиг. Если это будут очередные профессиональные лиги, то долго они не проживут. Каждой лиге нужен лидер. Когда в 2020 году у руля организаций были лидеры, мы все конкурировали друг с другом. Это была здоровая конкуренция. К сожалению, в нашем сегменте поп-ММА пока не хватает лидеров», — сказал Арутюнян.