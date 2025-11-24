Турнир IBA BARE KNUCKLE по кулачным боям состоится 20 декабря в Москве

IBA BARE KNUCKLE анонсировала кулачный турнир, который пройдет 20 декабря в Москве.

В главном поединке вечера Мухамед Калмыков по прозвищу «Киборг» проведет бой с Наби «Ганнибалом» Гаджиевым. В соглавном поединке встретятся Хайбула «Хищник» Мусалов и Марсель Ханов.

Главный кард предстоящего турнира:

1. Мухамед Калмыков — Наби Гаджиев (84 кг) — 5 раундов по 2 минуты

2. Хайбула Мусалов — Марсель Ханов (93 кг) — 3 раунда по 2 минуты

3. Васиф Аббассов — Евгений Шишков (73 кг) — 3 раунда по 2 минуты

4. Алан Абаев — Абдурахман Абдурахманов (70 кг) — 3 раунда по 2 минуты

5. Кирилл Черняев — Шодруз Давлатов (79 кг) — 3 раунда по 2 минуты