Турнир IBA BARE KNUCKLE по кулачным боям состоится 20 декабря в Москве
IBA BARE KNUCKLE анонсировала кулачный турнир, который пройдет 20 декабря в Москве.
В главном поединке вечера Мухамед Калмыков по прозвищу «Киборг» проведет бой с Наби «Ганнибалом» Гаджиевым. В соглавном поединке встретятся Хайбула «Хищник» Мусалов и Марсель Ханов.
Главный кард предстоящего турнира:
1. Мухамед Калмыков — Наби Гаджиев (84 кг) — 5 раундов по 2 минуты
2. Хайбула Мусалов — Марсель Ханов (93 кг) — 3 раунда по 2 минуты
3. Васиф Аббассов — Евгений Шишков (73 кг) — 3 раунда по 2 минуты
4. Алан Абаев — Абдурахман Абдурахманов (70 кг) — 3 раунда по 2 минуты
5. Кирилл Черняев — Шодруз Давлатов (79 кг) — 3 раунда по 2 минуты
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