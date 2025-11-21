Боец поп-ММА Кулинский получил 10 суток ареста за пропаганду нацистской символики

Тимирязевский районный суд Москвы на 10 суток арестовал бойца поп-ММА Артура Кулинского за пропаганду и публичное использование нацистской символики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным источника, Кулинский признан виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ и получил наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кулинский исполнил на видео гимн Украины, сделал жест, похожий на нацистское приветствие, и выкрикнул русофобский лозунг. После этого он принес извинения.