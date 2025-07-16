Бойца MMA Рзаева, назвавшего соперника «русской свиньей», лишили гражданства РФ

Азербайджанского бойца поп-ММА Джавида Рзаева лишили российского гражданства, сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на управление ФСБ по Саратовской области.

На видео представитель правоохранительных органов сообщает спортсмену, что причиной решения являются действия, которые негативно влияли на политическую и социальную стабильность страны.

Летом 2024-го после победы над российским спортсменом Сергеем Приходько Рзаев с октагона вступил в перепалку с Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей».

На счету 30-летнего Рзаева 6 профессиональных поединков: 4 победы и 2 поражения.