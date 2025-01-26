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Сегодня, 15:10

Боец RCC Чеботарев подписал контракт с лигой Макгрегора

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Российский кулачник Андрей Чеботарев выступит на BKFC 4 апреля. Турнир пройдет в Дубае против Дэна Чапмэна.

Об этом боец рассказал после победы над Данилой Гатти Чижовым на RCC Hard 12: «Я буду представлять Россию и RCC 4 апреля в Дубае в BKFC. Соперник — Дэн Чэпмэн. Я иду за твоей головой, я ее оторву».

В 2024 году Конор Макгрегор стал совладельцем промоушена по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

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