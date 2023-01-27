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Единоборства / ММА

27 января, 17:49

В Госдуме приветствуют позицию Международной федерации дзюдо, выступающую за допуск российских спортсменов

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, руководство Международной федерации дзюдо выступило за допуск спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям после рекомендаций МОК.

«Можно только приветствовать позицию Международной федерации дзюдо, которая, напомню, ранее уже предпринимала попытки по возвращению российских спортсменов на международные соревнования. Летом дзюдоисты из России получили право выступить на турнире «Большого шлема» в Монголии, по итогам которого заняли первое место в командном зачете. И надо сказать, что соревнования прошли в дружелюбной атмосфере, никаких эксцессов на политической почве не произошло. Все соперники россиян проявили уважение, принимали участие в совместных церемониях награждения. И в целом выступление наших дзюдоистов стало настоящим украшением турнира», — сказал Пирог «СЭ».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

25 января 2023 года в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Дмитрий Пирог
дзюдо
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