Бадаев оценил расклад сил в поединке между Сулумовым и Сарнавским

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев оценил расклад сил в поединке между чемпионом AMC Fight Nights в легком весе Магомедом Сулумовым и бывшим претендентом на титул ACA Александром Сарнавским.

«Сулумов привык и умеет удивлять, когда на него никто не ставит. Александр опытнее. Сарнавский дрался с оппозицией более высокого уровня. В его карьере было много того, чего не было у Сулумова. Но пока Александр простаивал, Магомед был активен. Плюс у Сулумова полный порядок с психологией. Он словно расцветает, когда на него не ставят. Он всегда был андердогом в важных боя. У Саши была психологическая нестабильность, но в последнее время он встал на правильный путь. Сарнавский — фаворит, но не удивлюсь победе Сулумова. Поэтому такой интересный бой. Ударная мощь на стороне Александра. Он габаритный, у него больше длина конечностей и лучше клинч. Во многих аспектах он превосходит Магомеда. У Сулумова лучше борьба. Ему надо навязать борьбу и измотать Сарнавского, но это будет тяжело сделать, учитывая клинч Саши. Поэтому Сарнавскому надо делать то, что он умеет лучше всего: бить в стойке и наносить ущерб. Магомеду надо много передвигаться, заставить соперника гадать, бить в стойке и бороться. У каждого есть свои плюсы. У Александра их значительно больше», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Он также заявил, что в какой-то степени это станет продолжением противостояния ACA и Fight Nights

«Последние годы Сарнавский дрался в ACA, хотя выиграл в Fight Nights. Тоже самое и Сулумов, который начинал в ACA, а потом перешел в Fight Nights. Пока мы в этом противостоянии ведем 2:1, и Камил, вероятно, хочет сделать 2:2. Но мы понимаем, что это сравнение натянутое. Если вы хотите так считать, у вас есть на это право», — добавил Бадаев.

Бой Сулумов — Сарнавский пройдет 24 февраля.