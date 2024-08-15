Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:45

Чимаев повстречал Сехудо в Париже и жестко предъявил за безобидную критику. «Ты крыса и кусок дерьма»

Хамзат Чимаев поссорился с Сехудо на Олимпиаде в Париже
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев.
Фото Getty Images
Хамзату не понравилась аналитика Генри.

Звезды UFC Хамзат Чимаев и Генри Сехудо посетили Олимпийские игры в Париже и случайно встретились в очереди за билетами.

Когда-то они хорошо общались, дружески беседовали на подкасте, Генри пророчил Чимаеву большое будущее, но потом в паре аналитических роликов американец слегка прошелся по нему — сказал, что Хамзат перетренировывается и дерется слишком эмоционально.

Хамзат Чимаев.
Фото Соцсети Хамзата Чимаева

Чеченец эти слова не забыл и при новой встрече сразу же напомнил о них Сехудо. История вышла не очень приятная, Генри пришлось наслушаться оскорблений и в итоге уйти от греха подальше. Подробности он рассказал на YouTube-канале Pound For Pound With Kamaru & Henry.

***

Генри Сехудо: — Камару, угадай, какого твоего бывшего соперника я повстречал в Париже, и он пытался подраться со мной.

Камару Усман: — Повстречал на Олимпиаде? Моего бывшего соперника... Точно не Колби Ковингтон. Леон Эдвардс?

Генри Сехудо: — Ты ужасный отгадчик. Нет. Бывший борец.

Генри Сехудо нравится приезжать в&nbsp;Россию. «Россия изменилась к лучшему. В 2006-м там было серо, мрачно». Интервью Генри Сехудо

Камару Усман: — Бывший борец... Тайрон Вудли?

Генри Сехудо: — Нет. Твой последний соперник.

Камару Усман: - Хамзат Чимаев?! Как это возможно? (Смеется.) Почему он хотел подраться с тобой?

Генри Сехудо в Париже.
Фото Соцсети Генри Сехудо

Генри Сехудо: — Ух, бро (смеется), думаю, все эти ребята принимают критику слишком близко. Сказалось и то, что я болел за тебя, болел за Боррачинью, говорил правду. Если ты аналитик, ты обязан говорить правду. Да, я могу выглядеть комично, но если я говорю что-то по боям, я говорю то, что думаю. В общем, он стоял в очереди за билетами, я тоже пытался раздобыть как-то чертовы билеты, потому что везде были солдауты.

И тут он увидел меня и говорит: «Генри Сехудо, ты крыса и кусок дерьма». Я, честно говоря, чувствовал, что тут что-то грядет, потому что этот чувак забанил меня в своих соцсетях. Говорю: «Почему я кусок дерьма?» И он ответил: «Просто ты кусок дерьма». Мы стояли где-то в 15 метрах друг от друга, он был с шестью другими чуваками, а я был только с капитаном Эриком, одетым в цветастые штаны и футболку. (Смеется.) В итоге я просто ушел. Как он собирался драться там со мной, где столько людей?

Хамзат Чимаев в&nbsp;бою с&nbsp;Камару Усманом. Чимаев — лучший боец-первораундник в истории ММА. Первые 5 минут он уничтожает абсолютно всех

Камару Усман: — А если бы вы были двое и их двое?

Генри Сехудо: - Ну если бы у меня была AR-15 (винтовка. - Прим. «СЭ»), тогда шансы бы были равны. (Смеется.) Слушай, я в какой-то степени тролль, но еще в большей степени я спортсмен. Почему-то Хамзата все задевает, он становится очень эмоциональным. Но со скольких боев он слетел? Понятно, куча троллей и фанов пытаются его задеть, и последнее, что нужно делать в этой ситуации, — драться на эмоциях. Когда-то я тоже верил в хайп Хамзата, но потом, увидев его бои с Гилбертом Бернсом, с тобой, я уже задумался, что он не такой уж и бугимен. Что бы я ни говорил о нем, правду или хейт, он не должен так от этого заводиться и проводить потом бои на эмоциях. Нельзя давать залезать этому в голову.

Генри Сехудо
Хамзат Чимаев
UFC
5
1
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Кучеров и еще три россиянина вошли в топ-20 крайних форвардов НХЛ
Александр Радулов: биография звезды КХЛ и двукратного чемпиона мира
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хабиб полностью закрыл долги перед налоговой. Все его счета разблокировали
Новости
RSS RSS
Все новости