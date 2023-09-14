Рафаэль Физиев: «О'Мэлли — лучший ударник в UFC»

Топ-боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев в блиц-интервью каналу Sportskeeda MMA ответил на вопрос, кого считает лучшим ударником в организации.

— Лучший ударник в UFC?

— Мое мнение — Шон О'Мэлли. Он очень хорош.

— Кто самый забавный боец в UFC?

— Шон Стриклэнд, Коста, Мераб. Мераб очень забавный.

— Кого вы выбрали бы в качестве подмоги в уличной драке?

— Джона Джонса.

— У кого самый высокий IQ?

— У GSP.

23 сентября Физиев подерется с Матеушом Гамротом на турнире UFC Apex в Лас-Вегасе.