Рафаэль Физиев: «О'Мэлли — лучший ударник в UFC»
Топ-боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев в блиц-интервью каналу Sportskeeda MMA ответил на вопрос, кого считает лучшим ударником в организации.
— Лучший ударник в UFC?
— Мое мнение — Шон О'Мэлли. Он очень хорош.
— Кто самый забавный боец в UFC?
— Шон Стриклэнд, Коста, Мераб. Мераб очень забавный.
— Кого вы выбрали бы в качестве подмоги в уличной драке?
— Джона Джонса.
— У кого самый высокий IQ?
— У GSP.
23 сентября Физиев подерется с Матеушом Гамротом на турнире UFC Apex в Лас-Вегасе.
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