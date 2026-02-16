Mash: Хабиб Нурмагомедов вышел из бизнеса в России и сосредоточился на проектах в ОАЭ

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов полностью свернул предпринимательскую деятельность в России и занимается развитием проектов в ОАЭ, сообщает Mash.

По информации источника, в настоящее время основной доход спортсмена формируется за пределами России и составляет 46-50 миллионов долларов в год. В 2025 году Нурмагомедов прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, погасил задолженности, разблокировал счета и продолжил выход из российских активов, где ранее возникали проблемы, связанные с налоговой отчетностью.

С 2021 года он покинул фонд «Росси» и благотворительную организацию своего имени, турагентство «Хикмит Травел», которое было ликвидировано в ноябре 2022 года, передал бренд одежды «Сильди» брату и вышел из числа учредителей провайдера «Первый мобильный».

Сообщается, что в ОАЭ Нурмагомедов развивает сеть KHABIB GYM, которая приносит до 6 миллионов долларов прибыли в год за счет роялти. Кроме того, он приобрел промоушен Gorilla FC за 1 миллион долларов и переименовал его в EAGLE FC.

Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года, одержав 29 побед в 29 поединках и трижды защитив титул UFC. В октябре 2018 года он досрочно победил ирландца Конора Макгрегора в одном из самых кассовых боев в истории смешанных единоборств.