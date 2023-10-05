Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:32

Боец наилегчайшего веса UFC: «На улице я непобедим. Я бы съел Адесанью»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Восьмой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Манел Капе (19-6) прокомментировал эпизод на пресс-конференции UFC 293, где он повздорил с экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-3), когда начал критиковать пятого номера рейтинга наилегчайшего дивизиона Кая Кара-Франса (24-11).

«После всех этих разговоров [на пресс-конференции] он [Адесанья] подошел ко мне за кулисами и сказал: «Эй, без обид, мы — Африка, мы — братья». Я ответил: «Мы не братья. Слушай, у меня терки с Каем [Кара-Франсом], не с тобой. Зачем ты встал? Пусть он сам разбирается со своими делами».

Поверьте, если он [Адесанья] окажется на улице без камер, я его съем. Ты мужчина, который должен подкреплять свои слова делом. Ты высокий, но я съем тебя на улице. Поверь мне. Ты не знаешь, на что я способен. После этого он дал заднюю. Спросите их, что он сказал мне за кулисами. Меня не пугают его размеры. На улице я непобедим», — сказал Капе в интервью MMA Fighting.

Капе в прошлом бою победил Фелипи дус Сантуса (7-1) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Исраэль Адесанья
2
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
ФИФА заявила, что чемпионат мира-2030 пройдет на трех континентах
СКА подписал с голкипером Серебряковым четырехлетний контракт
Марочко сообщил о расстреле «азовцами» украинских военных под Кременной
My?l Polska: Запад не оставит на территории Украины и куска выжженной земли
На Кубани по надписям на зданиях раскрыли убийство семилетней давности
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колби Ковингтон: «Махачев — никто, обычный пастух овец»

Волков поднялся на 5-е место в рейтинге лучших бойцов России, Копылов вошел в топ-15
Новости
RSS RSS
Все новости