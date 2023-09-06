Гасанов настигает топ-15. Опубликован обновленный рейтинг лучших бойцов России

Изменений в рейтинге топ-15 лучших российских бойцов вне зависимости от весовых категорий по итогам августа не произошло. При этом к топ-15 еще ближе подобрался Андрей Корешков, а еще явным претендентом на попадание в рейтинг стал чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов, в минувшем месяце защитивший пояс в бою с Саламу Абдурахмановым.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 538 (504 + 34 упоминания в анкетах)

2. Вадим Немков — 492 (458 + 34)

3. Сергей Павлович — 466 (432 + 34)

4. Магомед Анкалаев — 395 (361 + 34)

5. Усман Нурмагомедов — 314 (284 + 30)

6. Анатолий Малыхин — 306 (277 + 29)

7. Петр Ян — 274 (243 + 31)

8. Александр Волков — 271 (241 + 30)

9. Арман Царукян — 228 (201 + 27)

10. Эдуард Вартанян — 199 (170 + 29)

11. Мовсар Евлоев — 170 (145 + 25)

12. Умар Нурмагомедов — 169 (143 + 26)

13. Никита Крылов — 160 (138 + 22)

14. Александр Шаблий — 64 (49 + 15)

15. Анатолий Токов — 57 (47 + 10)

Топ-15 лучших российских бойцов. Фото «СЭ»

Всего же в анкеты попали 44 бойца. Вот список тех, кто не вошел в топ-15:

16. Андрей Корешков — 49 (39 + 10)

17. Магомедрасул Гасанов — 47 (39 + 8)

18. Роман Копылов — 36 (27 + 9)

19. Мовлид Хайбулаев — 28 (23 + 5)

20. Магомед Магомедкеримов — 26 (20 + 6)

21. Ринат Фахретдинов — 26 (20 + 6)

22. Шарабутдин Магомедов — 25 (21 + 4)

23. Муслим Магомедов — 20 (18 + 2)

24. Альберт Туменов — 17 (14 + 3)

25. Устармагомед Гаджидаудов — 16 (14 + 2)

26. Аскар Аскаров — 15 (10 + 5)

27. Виталий Слипенко — 13 (10 + 3)

28. Абдул-Азиз Абдулвахабов — 9 (7 + 2)

29. Азамат Керефов — 8 (6 + 2)

30-33. Владимир Минеев — 7 (5 + 2)

30-33. Магомед Умалатов — 7 (5 + 2)

30-33. Азамат Мурзаканов — 7 (4 + 3)

30-33. Олег Борисов — 7 (6 + 1)

34-35. Валентин Молдавский — 6 (4 + 2)

34-35. Александр Сарнавский — 6 (5 + 1)

36. Денис Гольцов — 5 (4 + 1)

37-38. Биберт Туменов — 4 (2 + 2)

37-38. Магомед Исмаилов — 4 (3 + 1)

39-44. Мурад Рамазанов — 3 (2 + 1)

39-44. Иван Штырков — 3 (2 + 1)

39-44. Сайгид Изагахмаев — 3 (2 + 1)

39-44. Ислам Омаров — 3 (2 + 1)

39-44. Александр Грозин — 3 (2 + 1)

39-44. Ибрагим Чужигаев — 3 (2 + 1)

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется в первую среду каждого месяца. На этот раз в опросе приняли участие 34 человека:

Камил Гаджиев, Армен Гулян, Виталий Тарасов, Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Александр Лютиков, Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Вадим Фурсов, Алексей Сафонов (Hardcore), Владислав Калугин («Дикий бой»), Янис Коханко, Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Александр Круглов (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing / YouTube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (тг-канал и YouTube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Sports.ru), Иван Ефимов (Sports.ru), Роман Мазуров.