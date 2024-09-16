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Алекса Грассо больше не хочет драться с Шевченко: «Было бы неплохо увидеть кого-то другого»

Алекса Грассо призналась, что больше не хочет драться с Шевченко
Давид Хачатрян
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Экс-чемпионка наилегчайшего веса UFC Алекса Грассо (16-3) сделала заявление после поражения Валентине Шевченко (24-4) на Noche UFC, отметив, что хочет провести бой против нового оппонента.

«Я хочу поблагодарить вас за поддержку. Это была не та ночь, которую я хотела. Я вернусь к тренировкам и обещаю, что следующий бой будет намного лучше. Я люблю вас. Я хотела бы увидеть новые лица. Я думаю, было бы неплохо увидеть кого-то другого, может быть, прямо сейчас», — написала Грассо в соцсетях.

Шевченко победила Грассо в третьем поединке единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Алекса Грассо
Валентина Шевченко (MMA)
UFC
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