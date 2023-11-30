Немков не согласен со словами Уайта про американских мужчин: «Там есть и нормальные люди»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал «СЭ» слова главы UFC Даны Уайта, который заявил, что американские мужчины становятся мягкотелыми и слабыми.

«Согласиться с его словами не могу. Там есть и нормальные люди. Конечно, много людей нетрадиционной ориентации, но есть и обычные мужики. Если брать большие города, то да, там большая проблема. Когда у нас проводились соревнования в Техасе, мы увидели, что там живут обычные деревенские мужики. Дана Уайт живет в США, и он может лучше про это знать», — сказал Немков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Уайт сказал, что команда Хабиба Нурмагомедова могла бы приехать из Дагестана и захватить США.