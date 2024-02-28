Соперник Нурмагомедова: «Могу уронить Умара. Даже в мыслях нет проиграть»

Казахстанский боец Бекзат Альмахан рассказал о настрое перед поединком против Умара Нурмагомедова на UFC Fight Night.

— Боец Жасулан Акимжан говорил, что ты способен уронить Умара, если навяжешь свою игру. Согласен ли с Жасуланом?

— Да. У меня во всех аспектах есть шанс, — сказал Альмахан «СЭ». — То, что Жасулан говорит, — знает правду, потому что последние дни с нами работает, знает, как я работаю. Поэтому есть шансы у всех и всегда. Нельзя исключить, что нет шансов, хоть каким фаворитом или андердогом он бы ни оказался. Надо просто воспользоваться этим шансом.

— Учитывая все обстоятельства, сильно расстроишься, если проиграешь?

— У меня даже в мыслях нет проиграть.

Альмахан проведет бой с Нурмагомедовым 2 марта на турнире UFC Fight Night. Для казахстанца поединок станет дебютным в UFC, Умар провел в промоушене четыре боя и одержал четыре победы.