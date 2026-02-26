Источник: бой Топурии и Гейджи может не состояться в Белом доме

Бой чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии с обладателем временного титула Джастином Гэтжи может не состояться на турнире в Белом доме, сообщает инсайдер Альваро Колменеро.

По данным источника, контракт на поединок еще не подписан.

«Вероятность проведения поединка в Белом доме снизилась. Я не знаю, одобрят ли советники Трампа, что в главном бою вечера испано-грузин с высокой вероятностью нокаутирует американскую звезду. И да, у Гейджи есть шанс на победу. Но это вопрос вероятностей», — написал Колменеро в соцсетях.

Топурия завоевал титул в июне 2025 годана турнире UFC 317, нокаутировав в первом раунде Чарльза Оливейру. Гэтжи стал временным чемпионом в январе 2026-го, победив на турнире UFC 324 единогласным решением Пэдди Пимблетта.

Турнир UFC White House пройдет 14 июня и будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости.

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