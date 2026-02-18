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Махачев: «В Белом доме точно не будет боя с Топурией, у него уже есть соперник»

Анастасия Пилипенко

Российский чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что на турнире в Белом доме в США не будет драться с обладателем пояса в легком весе Илией Топурией. Испано-грузинский боец проведет там поединок против другого соперника.

Мероприятие запланировано на 14 июня и будет приурочено к 250-летней годовщине подписания Декларации независимости.

«В Белом доме точно не будет боя с Топурией. У него уже есть соперник», — цитирует Махачева RT.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену в главном поединке UFC 322. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России.

Источник: RT
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Илия Топурия
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