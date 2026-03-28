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UFC Fight Night Адесанья — Пайфер: во сколько начнется бой, где смотреть трансляцию

Адесанья и Пайфер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Сиэтле
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Нигериец Исраэль Адесанья и американец Джо Пайфер проведут бой в среднем весе в главном событии вечера на UFC Fight Night 271.

ММА UFC: Адесанья — Пайфер

Время начала и во сколько бой Адесанья — Пайфер

Турнир UFC Fight Night 271 пройдет в спортивном комплексе «Клаймэт Пледж-арена» в Сиэтле (штат Вашингтон, США) в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 марта. Основной кард начнется в 3.00 по московскому времени, бой Адесаньи и Пайфе ожидается около 6.30 мск (рекомендуем подключиться к трансляции заранее).

36-летний Адесанья имеет в профессиональных ММА 24 победы и 5 поражений.

29-летний Пайфер на профессиональном уровне одержал 15 побед и потерпел 3 поражения.

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Где смотреть бой UFC Fight Night Адесанья — Пайфер

Трансляцию главного карда UFC Fight Night в Сиэтле проведут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), канал «Матч! Боец», онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

Результат боя Адесанья — Пайфер и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Соглавное событие UFC Fight Night 271 — бой в женском наилегчайшем весе между мексиканкой Алексой Грассо и американкой Мейси Барбер.

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Джо Пайфер
Исраэль Адесанья
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