UFC Fight Night 237: время начала и где смотреть бои турнира

Турнир UFC Fight Night 237 пройдет в ночь с 24 на 25 февраля в Мехико

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 237 пройдет в ночь с 24 на 25 февраля на арене «Arena CDMX» в Мехико (Мексика). Предварительный кард турнира стартует в 03:00 по московскому времени, основной — в 06:00 мск.

Главным событием вечера ММА станет бой в наилегчайшем весе между Брэндоном Морено и Брэндоном Ройвалом. В со-главном поединке предстоящего турнира американский боец смешанных единоборств Брайан Ортега встретится с представителем Мексики Яиром Родригесом. Всего запланировано 13 боев: 6 в основном карде и 7 в предварительном.

Смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 237 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.