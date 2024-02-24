UFC Fight Night 237: время начала и где смотреть бои турнира
Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 237 пройдет в ночь с 24 на 25 февраля на арене «Arena CDMX» в Мехико (Мексика). Предварительный кард турнира стартует в 03:00 по московскому времени, основной — в 06:00 мск.
Главным событием вечера ММА станет бой в наилегчайшем весе между Брэндоном Морено и Брэндоном Ройвалом. В со-главном поединке предстоящего турнира американский боец смешанных единоборств Брайан Ортега встретится с представителем Мексики Яиром Родригесом. Всего запланировано 13 боев: 6 в основном карде и 7 в предварительном.
Смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 237 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Основной кард
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Брэндон Морено (21-7-2) — Брэндон Ройвэл (15-7)
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Яир Родригес (19-4) — Брайан Ортега (15-3)
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Даниэль Зельхубер (14-1) — Франсиско Прадо (12-1)
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Рауль Росас, мл. (8-1) — Рикки Турсиос (12-3)
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Ясмин Хауреги (10-1) — Сэм Хьюз (8-5)
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Мануэль Торрес (14-2) — Крис Данкан (11-1)
Предварительный кард
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Кристиан Киноньес (18-4) — Раони Барселос (17-5)
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Хесус Сантос Агилар (9-2) — Матеус Мендонка (10-2)
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Эдгар Чайрес (10-5) — Даниэль да Силва (11-5)
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Клаудио Пуэльес (12-3) — Фарес Зиам (14-4)
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Рональдо Родригес (16-2) — Денис Бондарь (14-4)
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Виктор Альтамирано (12-3) — Фелипе дос Сантос (7-1)
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Эрик Силва (9-2) — Мухаммад Наимов (10-2).