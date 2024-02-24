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24 февраля, 19:30

UFC Fight Night 237: время начала и где смотреть бои турнира

Турнир UFC Fight Night 237 пройдет в ночь с 24 на 25 февраля в Мехико
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Брэндон Морено
Брэндон Морено.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 237 пройдет в ночь с 24 на 25 февраля на арене «Arena CDMX» в Мехико (Мексика). Предварительный кард турнира стартует в 03:00 по московскому времени, основной — в 06:00 мск.

Главным событием вечера ММА станет бой в наилегчайшем весе между Брэндоном Морено и Брэндоном Ройвалом. В со-главном поединке предстоящего турнира американский боец смешанных единоборств Брайан Ортега встретится с представителем Мексики Яиром Родригесом. Всего запланировано 13 боев: 6 в основном карде и 7 в предварительном.

Смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 237 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Основной кард

  • Брэндон Морено (21-7-2) — Брэндон Ройвэл (15-7)

  • Яир Родригес (19-4) — Брайан Ортега (15-3)

  • Даниэль Зельхубер (14-1) — Франсиско Прадо (12-1)

  • Рауль Росас, мл. (8-1) — Рикки Турсиос (12-3)

  • Ясмин Хауреги (10-1) — Сэм Хьюз (8-5)

  • Мануэль Торрес (14-2) — Крис Данкан (11-1)

Предварительный кард

  • Кристиан Киноньес (18-4) — Раони Барселос (17-5)

  • Хесус Сантос Агилар (9-2) — Матеус Мендонка (10-2)

  • Эдгар Чайрес (10-5) — Даниэль да Силва (11-5)

  • Клаудио Пуэльес (12-3) — Фарес Зиам (14-4)

  • Рональдо Родригес (16-2) — Денис Бондарь (14-4)

  • Виктор Альтамирано (12-3) — Фелипе дос Сантос (7-1)

  • Эрик Силва (9-2) — Мухаммад Наимов (10-2).

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