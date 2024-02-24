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24 февраля, 23:42

Физиев назвал травму колена самым страшным повреждением для MMA

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец UFC Рафаэль Физиев рассказал о восстановлении после полного разрыва связок колена, полученного в поединке с Матеушем Гамротом на UFC Fight Night 228.

«После операции прошло уже четыре месяца. Еще приблизительно четыре-пять осталось до полного восстановления. И только потом смогу отправиться в тренировочный лагерь, чтобы готовиться к новому бою. Восстановление проходит хреново. Это очень долгий, нудный и медленный процесс. Здесь остается только набраться терпения и двигаться вперед. Сейчас занимаюсь раз в день и основной упор делаю на закачку колена», — приводит слова Физиева RT.

Он также отметил, что травма колена является самым страшным повреждением для MMA.

«В ту же секунду. Увы, даже сомнений не оставалось. Как сейчас помню: второй раунд и тот злосчастный эпизод. Я чувствую дичайшую резкую боль в колене и сразу падаю. Потом Гамрот бросился на добивание, но мне было уже всt равно. Лежал и думал: «Блин, ну как так?! Опять десять месяцев восстанавливаться». Судья остановил схватку, а нога стала просто как вата. Её не чувствовал. Для ММА это, пожалуй, самое страшное», — добавил Физиев.

Источник: RT
Рафаэль Физиев
UFC
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