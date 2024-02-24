Немков рассказал о совместных тренировках с Федором Емельяненко

Российский боец, бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал о совместных тренировках с Федором Емельяненко.

«Мы стараемся всегда друг другу подсказывать что-то, и Федор тоже слушает, если мы говорим со стороны, потому что так бывает виднее. Иногда по себе чувствую — мне 31, и иногда тяжело. А Федор пашет, и ему 47. Говоришь порой: «Федь, нам-то тяжело. Побереги себя». Тем более, у нас уже даты боев назначены, а у Федора пока бой где-то за горизонтом, но он пашет так, будто бой через месяц-полтора. И это, конечно, сильно мотивирует всех в зале, все стараются пахать, глядя на него. Федора тяжело в чем-то переубедить. Если он решил пахать, то будет пахать. Но частенько прислушивается к подсказкам со стороны», — цитирует Немкова Sport24.