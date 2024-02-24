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24 февраля, 14:35

Немков рассказал о совместных тренировках с Федором Емельяненко

Виктория Кравченко
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Российский боец, бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал о совместных тренировках с Федором Емельяненко.

«Мы стараемся всегда друг другу подсказывать что-то, и Федор тоже слушает, если мы говорим со стороны, потому что так бывает виднее. Иногда по себе чувствую — мне 31, и иногда тяжело. А Федор пашет, и ему 47. Говоришь порой: «Федь, нам-то тяжело. Побереги себя». Тем более, у нас уже даты боев назначены, а у Федора пока бой где-то за горизонтом, но он пашет так, будто бой через месяц-полтора. И это, конечно, сильно мотивирует всех в зале, все стараются пахать, глядя на него. Федора тяжело в чем-то переубедить. Если он решил пахать, то будет пахать. Но частенько прислушивается к подсказкам со стороны», — цитирует Немкова Sport24.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-623728-nemkov-o-fedore-yemelyanenko-pashet-tak-budto-u-nego-boy-cherez-mesyats-poltora
Вадим Немков
Федор Емельяненко
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