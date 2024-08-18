Дрикус дю Плесси задушил Исраэля Адесанью на UFC 305

Действующий чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси (22-2) провел успешную защиту титула в бою с экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-4), победив сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Дю Плесси завоевал титул, победив Шона Стрикленда (29-6) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Адесанья идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Стрикленду 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия.