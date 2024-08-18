Дрейк проиграл 450 тысяч долларов, поставив на победу Адесаньи над дю Плесси

Канадский рэпер Дрейк накануне UFC 305 поставил 450 тысяч долларов (40 миллионов рублей) на победу экс-чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи (24-4) над действующим чемпионом Дрикусом дю Плесси (22-2).

В случае победы Дрэйк мог бы заработать 855 тысяч долларов (76 миллионов рублей).

Дю Плесси провел успешную защиту титула в бою с Адесаньей, победив сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.