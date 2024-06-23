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Тренер Анкалаева: «Не знаю, почему Алискеров выбрал такой план на бой с Уиттакером»

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Сухраб Магомедов, тренер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева, разобрал ошибки Икрама Алискерова в поединке с Робертом Уиттакером.

«Не могу сказать, что драться с Уиттакером в стойке — плохая идея. Драться в стойке можно с любым соперником. Я не вижу ничего особенного в его арсенале. Икраму нужно было прессинговать, стараться завести его в клинч. Не знаю, почему они выбрали другой план. Вообще, чтоб дать однозначный ответ, нужно знать, насколько Алискеров был готов к этому бою. Я не работал с ним, не могу точно оценить его способности, но, судя по последним боям, Икрам работает в стойке неплохо», — сказал Магомедов Metaratings.

Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Изначально австралиец должен был провести бой с Хамзатом Чимаевым, однако спортсмен снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Алискеров согласился выйти на замену за восемь дней до турнира.

Источник: Metaratings.ru
Икрам Алискеров
Магомед Анкалаев
Роберт Уиттакер
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