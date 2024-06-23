Сарнавский: «Троколи ничего не показал в бою с Магомедовым»

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Александр Сарнавский прокомментировал победу россиянина Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, над бразильцем Антонио Троколи.

«Бразильцу давал пять процентов на успех. Ничего не показал в бою Шарой. Его просто разбили, и он остался без сил после второго раунда. Не уровня Магомедова. Сладкий для него. Думаю, что ничего эта победа Магомедову не дала. Алискеров (Алискеров и Троколи должны были подраться на прошлой неделе, — прим. ред.) бы этого бразильца в кому отправил. Бразильцу повезло, что он не подрался с Икрамом», — сказал Сарнавский Metaratings.

Магомедов победилТроколи на турнире UFC on ABC 6 нокаутом в середине третьего раунда.