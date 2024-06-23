Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:33

Сарнавский: «Троколи ничего не показал в бою с Магомедовым»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Александр Сарнавский прокомментировал победу россиянина Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, над бразильцем Антонио Троколи.

«Бразильцу давал пять процентов на успех. Ничего не показал в бою Шарой. Его просто разбили, и он остался без сил после второго раунда. Не уровня Магомедова. Сладкий для него. Думаю, что ничего эта победа Магомедову не дала. Алискеров (Алискеров и Троколи должны были подраться на прошлой неделе, — прим. ред.) бы этого бразильца в кому отправил. Бразильцу повезло, что он не подрался с Икрамом», — сказал Сарнавский Metaratings.

Магомедов победилТроколи на турнире UFC on ABC 6 нокаутом в середине третьего раунда.

Источник: Metaratings.ru
Антонио Троколи
Шарабутдин Магомедов
0
Читайте также
Фанаты раскритиковали Камилу Валиеву за рекламу шашлыка
Роналду стал самым возрастным автором голевой передачи в истории Евро
Два человека погибли и 22 пострадали после атаки ВСУ на Севастополь
Истерика и величие Роналду, болельщик упал с трибуны в ров. Что произошло на Евро-2024 22 июня 2024
14 человек получили ранения после ракетной атаки в Севастополе
Британские СМИ спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шлеменко — о поступке Павловича после боя с Волковым: «Нужно подбирать момент, когда подходить»

Тренер Анкалаева: «Не знаю, почему Алискеров выбрал такой план на бой с Уиттакером»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости