Тони Фергюсон рассказал о своей первой реакции на анонс боя с Пимблеттом

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-9) заявил, что рад, что ему дали бой с Пэдди Пимблеттом (20-3).

«Я написал Хантеру [Кэмпбеллу, вице-президенту UFC] и поговорил с ним, — сказал Фергюсон в интервью ESPN MMA. — У меня хорошие отношения с руководством: с Хантером, Даной [Уайтом] и Шоном [Шелби]. Все четко. Я отправил ему видео, на котором я бью по защите, но это был прежний я. Он увидел это видео и какое-то время не выходил на связь.

Затем мне позвонил менеджер и сказал, что у меня есть соперник. И мне это понравилось. Я ничего не имею против этого парнишки. Он растет, его стойка и грэпплинг становятся лучше. Не буду скрывать, мне нравится драться против иностранцев. Я долгое время охотился за Хабибом и Макнаггетсом. Как только я расправлюсь с этим чуваком, я отправлюсь за Конором".

Фергюсон и Пимблетт подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.