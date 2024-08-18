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Сегодня, 06:42

Судью отстранили с UFC 305 после того, как тот дал победу Туивасе над Розенстрайком

Давид Хачатрян
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Судья Хоуи Бут должен был судить со-главное событие UFC 305 между седьмым номером рейтинга в наилегчайшем весе Стивом Эрцогом (12-2) и четвертым номером рейтинга в наилегчайшем весе Кай Кара-Франсом (24-11), однако его сняли с турнира из-за того, что он на судейских записках боя между 12-м номером рейтинга в тяжелом весе Жаирзиньо Розенстрайком (15-5) и 10-м номером рейтинга в тяжелом весе Таем Туивасой (14-8) дал победу Туивасе со счетом 3-0 по раундам.

О снятии рефери с турнира сообщил Кевин Иоле в соцсети X.

Розенстрайк победил Туивасу раздельным решением судей (29-28, 27-30, 30-27). Бой состоялся 17 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Фабрис Эрцог
Жаирзиньо Розенструйк
Кай Кара-Франс
Тай Туиваса
UFC
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