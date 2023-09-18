Стипе Миочич дал прогноз на бой Фьюри и Нганну

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) не верит, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) сможет победить чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Это будет хороший бой. В смысле у Нганну есть теоретические шансы? Он не победит Фьюри. Но это бой, всякое может случиться. Он [Нганну] бьет очень сильно», — сказал Миочич в интервью Майклу Биспингу.

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.