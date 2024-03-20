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20 марта, 12:37

Стрикленд: «UFC просят меня заткнуться»

Стрикленд заявил, что UFC просит его заткнуться
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-6) заявил, что спонсорам лиги не нравится, что он говорит в прессе.

«Я не очень много общаюсь с UFC. Все, что мне говорят в UFC, — это заткнуться, — сказал Стрикленд в интервью The Schmo. — Ребята, позвольте мне рассказать вам кое-что об UFC. Я заслужил реванш [с Дрикусом дю Плесси], и если они не дадут мне его, то они просто не из наших. Если они не дадут мне реванш, то поймите, что это происходит по одной-единственной причине — они хотят, чтобы я заткнулся нахрен. Фишка UFC в том, что Дана [Уайт] — это определение свободы слова. Он поддерживает ее до такой степени, но UFC финансируется Bud Light, у них есть все эти огромные корпорации, что даже если Дана может сказать: «Эй, я позволяю Шону говорить все, что он хочет», то другие очень богатые люди говорят ему: «Заткни этого парня». Они хотят не просто заткнуть меня, а заткнуть вас, ребята. Вы должны понять, что все, что я говорю, говорите и вы. Все, что я говорю, это то, что говорят фанаты UFC. Если они делают мне замечание, поймите, что они делают замечание вам».

Дрикус дю Плесси (21-2) победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Шон Стрикленд
UFC
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