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Шон Стрикленд — Энтони Эрнандес: дата боя UFC Fight Night

Шон Стрикленд проведет бой с Энтони Эрнандесом на UFC Fight Night 22 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Американские бойцы Шон Стрикленд и Энтони Эрнандез проведут бой в среднем весе на турнире UFC Fight Night 267 в Хьюстоне (штат Техас, США). Вечер ММА примет «Тойота-центр» в ночь на воскресенье, 22 февраля.

ММА UFC: Стрикленд — Эрнандес

34-летний Стрикленд на профессиональном уровне одержал 29 побед при семи поражениях. Предыдущий поединок Шона состоялся 9 февраля 2025 года года на турнире UFC 312. Боец по прозвищу Тарзан уступил в титульном поединке южноафриканцу Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.

У 32-летнего Эрнандеса в профессиональных ММА 15 побед, 2 поражения и 1 бой признан несостоявшимся. 9 августа 2025 года Энтони победил грузина Романа Долидзе сдачей после удушения сзади на турнире UFC в Лас-Вегасе (США).

Отслеживать результаты и ключевые события боя Стрикленд — Эрнандес вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

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Шон Стрикленд
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