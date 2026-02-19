Махачев назвал Мачадо Гэрри фейковым Конором Макгрегором

Российский боец Ислам Махачев заявил, что ирландец Иэн Мачадо Гэрри не сравнится с соотечественником Конором Макгрегором.

Ранее россиянин сообщил, что с высокой вероятностью выступит на турнире UFC в Белом доме в США, который состоится 14 июня и будет приурочен к 250-летней годовщине подписания Декларации независимости. Гэрри называется потенциальным соперником Махачева.

«Это фейковый Конор. Конечно, если уже есть российско-ирландское противостояние, то можно это продолжить. Но в то время (в 2018 году Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора. — Прим. «СЭ») ММА были на другом уровне. Возможно, это будет и в будущем, будут такие бои. Но не с Гэрри», — приводит ТАСС слова Махачева.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену в главном поединке UFC 322 и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Всего на счету 34-летнего Махачева 28 побед и 1 поражение в ММА. У 28-летнего Гэрри 17 побед и при одном поражении.