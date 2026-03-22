Евлоев после победы над Мерфи: «Большое спасибо всем, кто переживал»

Российский боец Мовсар Евлоев обратился к болельщикам после победы над британцем Лероном Мерфи на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне.

«Всем болельщикам из России, СНГ, всем русскоговорящим, большое спасибо всем, кто переживал, болел, ждал победы. Я сделал все, что мог. Была очень тяжелая подготовка в Рамадан. Пользуясь случаем, поздравляю всех мусульман с праздником Ид аль-Фитр. Поздравляю свою родную Республику Ингушетия, Чечню и Дагестан, всех своих братьев», — цитирует 32-летнего бойца UFC Eurasia.

У Евлоева 20 побед в 20 поединках в профессиональных ММА.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max