Алексеева: «Все прошлые достижения людей, попавшихся на допинге, для меня гаснут»

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала о своем отношении к употреблению допинга бойцами.

«Сейчас я вешу 69 и понимаю, что это нормально. Мы же еще без допинга. В России, думаю, многие мужики гоняют много, потому что помогают себе препаратами, а там ты постоянно под контролем. У меня допинг-контроль был позавчера, а до этого месяц назад. Я против всяких запрещенных препаратов и к людям, которые попадались на допинге, отношусь плохо. Все их прошлые достижения для меня гаснут. А вот кто без допинга, те красавчики и пример всем», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

14 октября в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе Алексеева проведет бой против непобежденной британки Мелиссы Диксон. На счету 33-летней россиянки 5 побед и 1 поражение в ММА.