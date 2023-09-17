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Сегодня, 18:55

Алексеева: «Все прошлые достижения людей, попавшихся на допинге, для меня гаснут»

Алина Савинова
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Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала о своем отношении к употреблению допинга бойцами.

«Сейчас я вешу 69 и понимаю, что это нормально. Мы же еще без допинга. В России, думаю, многие мужики гоняют много, потому что помогают себе препаратами, а там ты постоянно под контролем. У меня допинг-контроль был позавчера, а до этого месяц назад. Я против всяких запрещенных препаратов и к людям, которые попадались на допинге, отношусь плохо. Все их прошлые достижения для меня гаснут. А вот кто без допинга, те красавчики и пример всем», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

14 октября в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе Алексеева проведет бой против непобежденной британки Мелиссы Диксон. На счету 33-летней россиянки 5 побед и 1 поражение в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-vse-dostizheniya-lyudei-popavshikhsya-na-dopinge-dlya-menya-gasnut-285435/
Ирина Алексеева
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