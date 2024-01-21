Мовсар Евлоев: «Я жду боя за титул. У меня 18-0, и я не шучу»

Девятый номер рейтинга UFC в полулегком весе россиянин Мовсар Евлоев (18-0) рассказал, что надеется получить бой за титул.

«Ожидаю ли я, что мой следующий бой будет за титул? Да, да, да. У меня 18-0, и я не шучу. Если для боя за титул мне нужно побить кого-то еще, без проблем», — сказал Евлоев на пресс-конференции.

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.